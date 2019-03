Article publié le 2 mars 2019 par David Dagouret

Le 02 mars 1969, l'avion supersonique effectuait son premier vol.

Le 2 mars 1969, Concorde, l'avion supersonique franco-britannique n°001 effectuait son premier vol inaugural dans le ciel toulousain.

Le pilote André Turcat vola pendant près de 27 minutes au bord de l'appareil conçu pour des vols transatlantiques. Fruit d'une coopération entre Sud-Aviation et la British Aircraft Corporation, il fut l'un des deux seuls avions de ligne supersonique de l'histoire de l'aéronautique à avoir été produit. Seulement 14 appareils ont été commandés et livrés, 7 à la compagnie française, Air France et 7 à la compagnie britannique, British Airways.

Concorde est resté en service près de 27 ans, avec une fin tragique en 2003 après le crash du 25 juillet 2000 à Gonesse, près de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle.

Pour découvrir ou redécouvrir la vidéo du premier vol inaugural, cliquez sur l'image suivante :

