Daher dévoile le TBM 940

Article publié le 9 mars 2019 par David Dagouret

Le 08 mars 2019, Daher a présenté son nouveau turbopropulseur offrant de nouvelles innovations.

Daher a dévoilé son nouveau modèle d'avion, le TBM 940, successeur du 930 et proposant de nouvelles innovations. Cette annonce a été effectuée lors du séminaire sécurité de l’association des propriétaires et pilotes de TBM (TBMOPA) qui se tient à Pompano Beach aux Etats-Unis.

Principale innovation du TBM 940 : une commande moteur automatisée complètement intégrée au pilote automatique ou automanette. C’est la première fois qu’un avion à turbopropulseur de moins de 5,7 t est doté en série d’une telle commande. Ce système permet notamment de définir à l’avance et d’ajuster automatiquement la vitesse de l’avion dès que le pilote automatique est engagé durant les différentes phases de vol depuis la montée jusqu’à l’approche.

L’automanette permet non seulement de réduire la charge de travail du pilote, mais aussi d’utiliser son turbopropulseur Pratt & Whitney Canada PT6A-66D.

L'affichage des paramètres du moteur est également simplifié grâce à une jauge unique intelligente et intuitive.

Cette évolution vers l’automatisation est renforcée par l’introduction d’un système de détection de givrage, là aussi une première mondiale dans cette catégorie d’avion. En cas de détection de givre ou d’accumulation de glace - et si le pilote ne prend aucune mesure - le système est automatiquement activé pour lancer le dégivrage de la cellule, du pare-brise, de l’hélice et du séparateur de particules du moteur. Un message orange CAS (Crew Alerting System) est affiché par l'avionique, conseillant au pilote de revenir au mode de contrôle manuel.

La cabine du TBM 940 bénéficie également d’un nouvel intérieur. Les sièges de la cabine seront redessinés et l'isolation renforcée. La cabine bénéficiera d'une nouvelle tablette centrale dotée de rangements latéraux et de prises USB portant à six leur total pour les passagers et trois pour les pilotes. Une prise universelle 115V complète la prise allume-cigare 14V.

La certification par l’Agence Européenne de Sécurité Aérienne (AESA) et par l’administration de l’aviation civile des Etats-Unis (FAA) devrait être remise au salon Aero Friedrichshafen 2019, permettant les premières livraisons du nouvel avion ce printemps.

