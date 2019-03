Embraer livre son 500e Phenom 300

Article publié le 27 mars 2019 par David Dagouret

Le 25 mars dernier, le constructeur brésilien a livré son 500e Phenom 300 depuis son usine des Etats-Unis.

Embraer a annoncé avoir livré son 500e Phenom 300. La livraison a eu lieu depuis l'usine d'assemblage de Melbourne en Floride. L'appareil un Phenom 300E a été reçu par un client qui exploitait jusqu'à maintenant que des avions Phenom 100.

L'Embraer Phenom 300 a été lancé en 2005 et est entré en service en 2009. Il est exploité dans plus de 30 pays du monde et totalise près de 800 000 heures de vol avec 600 000 vols.

Le Phenom 300E, E pour Enhanced, est équipé de deux moteurs Pratt & Whitney Canada PW535E et il peut atteindre une vitesse de 453kts, parcourir une distance de 1 971 nm (3 650 km) avec six passagers à bord.

