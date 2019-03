Etihad Aviation Group et Avis Budget Group signent un partenariat

Article publié le 14 mars 2019 par David Dagouret

Avis Budget Group et Etihad Aviation Group ont annoncé avoir signé un partenariat mondial qui fait d'Avis Budget Group le fournisseur exclusif de services de location de voitures pour Etihad Airways, la compagnie nationale des Emirats Arabes Unis, Etihad Holidays et Etihad Guest, les programmes de fidélité de la compagnie.

Dans le cadre de ce partenariat, les marques Avis, Budget et Maggiore seront proposées sur les différents canaux de réservation d'Etihad dans le monde. Les membres d'Etihad Guest bénéficieront du programme Avis Preferred et d'une offre améliorée.

Julia Kemp, Directrice des Ventes et Partenariats Internationaux d’Avis Budget Group, a déclaré : "Nous sommes ravis d'avoir étendu notre partenariat avec Etihad pour devenir leur fournisseur exclusif de mobilité au plan mondial. Ce partenariat, de grande envergure, ouvre de formidables opportunités dans toutes les activités du Groupe Etihad Aviation. En plus de proposer des offres de location de voiture Avis Budget Group, nous étudierons le développement de campagnes tripartites avec des hôtels, des offices de tourisme et des cartes de crédit."

Yasser Al Yousuf, Vice-Président des Partenariats Commerciaux d'Etihad Airways, a déclaré : "Nous sommes ravis de débuter un nouveau partenariat avec Avis Budget Group. Il permet à nos clients de vivre une expérience de voyage fluide de bout en bout. Nous avons choisi Avis Budget Group comme partenaire exclusif pour sa large flotte de véhicules et sa dimension internationale. Des critères qui répondent aux besoins de nos clients et jouent un rôle majeur dans notre campagne Choose Well qui les invitent à faire leurs propres choix."





