Evelop! reçoit son premier Airbus A350

L' A350 de compagnie espagnole est doté d'une classe unique de 432 places.

Evelop! a pris livraison de son premier Airbus A350-900, le 28 mars dernier.

L'appareil est pris en leasing auprès de la société Air Leader Corporation. Il est immatriculé EC-NBO, MSN 293. La cabine de cet A350 est configurée en classe unique, économie, pouvant accueillir un total de 432 passagers.

Evelop!, compagnie charter, devrait recevoir un second Airbus A350 en 2020. En plus du nouveau A350, la compagnie exploite une flotte Airbus composée d'un A320, un A330-200 et trois A330-300.

