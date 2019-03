Finnair renforce sa présence en Norvège

Article publié le 23 mars 2019 par David Dagouret

La compagnie finlandaise ouvre une nouvelle ligne vers Trondheim et augmente ses fréquences vers Tromsø.

Finnair, compagnie nationale finlandaise a annoncé le renforcement de sa ligne vers Tromsø et ouvre une nouvelle ligne vers la ville de Trondheim.

A compter du mois de juin prochain, Finnair opèrera une nouvelle ligne directe entre Helsinki et Trondheim en partenariat avec la compagnie aérienne régionale norvégienne . Opérés en Bombardier Dash-8 Q400 configuré en bi-classe, une affaires et une économique disposant de 78 sièges. Cette liaison sera opéré à raison de cinq vols par semaine.

Finnair a également annoncé l’augmentation de ses capacités entre Helsinki et Tromsø sur l’ensemble de l’année. Dès le 4 juin 2019, toujours en partenariat avec la compagnie aérienne Widerøe, la compagnie proposera 3 vols par semaine (les mardis, jeudis et dimanches) entre Helsinki et Tromsø contre 1 vol hebdomadaire actuellement. Située à l’extrême nord de la Norvège, Tromsø est nichée à seulement 350 kilomètres au nord du cercle polaire arctique.

Christian Lesjak, Senior Vice President, Network et Resource Management chez Finnair a déclaré : "Nous sommes avis d’ajouter Trondheim à notre réseau et d’augmenter le nombre de vols à destination de Tromsø. Les pays nordiques sont particulièrement attractifs pour nos clients asiatiques. Notre nouvelle route vers Trondheim offrira d’excellentes opportunités de croissance à la région, grâce à notre vaste réseau de destinations en Europe et en Asie pour cette destination à la fois loisirs et affaires."

