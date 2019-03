Jet2.com : une liaison entre Nice et Birmingham

Article publié le 24 mars 2019 par David Dagouret

Cette nouvelle route sera lancée dès le mois de mai 2020, pour la période estivale.

Jet2.com lancera à partir du mois de mai 2020 une liaison entre l'aéroport de Nice et celui de Birmingham à raison de 3 rotations par semaine, les lundis, jeudis et vendredis. Cette ligne qui durera seulement sur la période estivale, sera opérée en B737 d’une capacité de 189 sièges, elle s’ajoute au 11 rotations déjà programmées depuis les autres bases britanniques de la compagnie à savoir : Leeds Bradford, Manchester et London Stansted.

Dominique Thillaud, président du directoire des Aérports de la Côte d’Azur a déclaré : "L’ouverture de la liaison Nice-Birmingham par Jet2.com représente une avancée significative dans la constitution de notre réseau international en ajoutant une nouvelle destination vers l’Angleterre, en complément des nombreuses autres que nous proposons. Elle participe du renforcement de notre attractivité auprès des britanniques, qui représentent déjà le premier marché étranger de la plateforme, comme des city breakers, qui constituent un important relais de croissance pour notre Territoire."

