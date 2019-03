L'aéroport de Lyon présente un robot-voiturier

Article publié le 16 mars 2019 par David Dagouret

Le 14 mars dernier, l'aéroport de Lyon a présenté un système de robot-voiturier de Stanley Robotics.

Pour la première fois au monde, un système de robot-voiturier extérieur a été présenté à l'aéroport de Lyon. Le système développé par la société Stanley Robotics.

Ce système de robot-voiturier extérieur sera proposé aux passagers de l'aéroport avec 500 places disponibles sur le parking P5+ de Lyon-Saint Exupéry avec 4 robots autonomes fonctionnant en simultané et 12 boxes pour accueillir et restituer les véhicules.

Après avoir réservé sa place de parking sur le store d’Aéroports de Lyon https://store.lyonaeroports.com/parking-automatique), le passager dépose son véhicule dans un box dédié, pour ensuite rejoindre les terminaux via la navette située à proximité immédiate. Le robot-voiturier vient alors prendre en charge la voiture, pour la stationner sur le parking sécurisé. A son retour de voyage, le passager récupère son véhicule disponible dans l’un des boxes.

Nicolas Notebaert, Directeur Général de VINCI Concessions et Président de VINCI Airports, a déclaré : "Dans un monde de plus en plus ouvert, la mobilité s’intensifie. Pour nous, opérateurs d’infrastructures de transport, cela représente un défi quotidien : servir toujours plus de voyageurs sans compromis sur la qualité de leur expérience et avec le sens du durable. Pour résoudre cette équation, nous utilisons le potentiel des nouvelles technologies pour améliorer la fluidité et la qualité à travers notre réseau. Avec cette nouvelle initiative, nous confirmons notre volonté de continuer à façonner la mobilité de l’avenir ."

Tanguy Bertolus, Président du Directoire d’Aéroports de Lyon a déclaré : "Grâce à notre démarche d’innovation, Aéroports de Lyon a toujours eu une longueur d’avance en matière d’expérience client et de qualité de service. L’aéroport Lyon-Saint Exupéry est ainsi devenu en 2018 le premier aéroport français en termes de Satisfaction Clients (enquête européenne ASQ). L’expérimentation du robot-voiturier s’inscrit complètement dans cette logique d’innovation pour répondre aux exigences d’amélioration continue d’Aéroports de Lyon et de VINCI Airports. "

Clément Boussard, CEO of Stanley Robotics, a déclaré : "Nous sommes fiers de mener cette opération avec Aéroports de Lyon, et de pouvoir présenter pour la première fois au monde le fonctionnement du service de robot voiturier extérieur de Stanley Robotics. Nous avons pensé l’expérience pour qu’elle soit la plus simple et la plus agréable pour les utilisateurs du service. Par ailleurs, notre solution répond au besoin de croissance durable de nos partenaires VINCI Airports et Aéroports de Lyon, ce qui nous laisse envisager une collaboration à long terme ."





