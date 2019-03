L'aéroport d'Orly présente ses nouvelles aérogares

Article publié le 16 mars 2019 par David Dagouret

Dès le 19 mars prochain, Orly Sud et Orly Ouest disparaîtrons et laisserons la place à Orly 1-2-3-4.

Le groupe ADP a annoncé la fin d'Orly Sud et Orly Ouest dès le 19 mars prochain. Après 58 et 48 ans de fonctionnement les aérogares de l'aéroport d'Orly sud et ouest laisserons la place à quatre nouvelles zones qui seront nommées Orly 1, Orly 2, Orly 3, Orly 4.

L'aérogare d'Orly l'ouest deviendra Orly 1 et Orly 2. Le nouveau bâtiment de jonction qui sera au centre entre l'ex aérogare sud et ouest sera Orly 3. L'aérogare d'Orly sud deviendra quant à lui Orly 4.

Ce projet d'Orly 1-2-3-4 a été lancé en 2016 dans le programme de dynamisation de l'aéroport de Paris Orly qui devrait se terminer en 2030. Dans quelques semaines, près de 80 000 nouveaux mètres carrés seront inaugurés et qui permettront au projet de "terminal unique" d'être finalisé. Ce nouveau bâtiment de jonction ORLY 3 reliera ORLY 1-2 à ORLY 4.

Depuis les accès routiers, les passagers seront accueillis par de grands objets de signalisation surdimensionnés et de couleur rouge permettant d'attirer l'attention sur ces nouvelles appellations. Dès le 19 mars, les 4 secteurs du terminal unique seront ainsi indiqués sur les panneaux routiers.

