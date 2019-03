Le Bombardier Global 7500 bat le record de vitesse entre Los Angeles et New York

Article publié le 31 mars 2019 par David Dagouret

L’avion d'affaires a atteint une vitesse maximale de 0,925 M et en la maintenant pendant plus de deux heures.

Bombardier a annoncé que son avion d'affaires, le Global 7500, avait battu un record de vitesse entre Los Angeles à New York.

Le Global 7500 a quitté l’aéroport Van Nuys à 7 h 01 heure locale le 24 mars 2019 et est arrivé à l’aéroport de Teterboro à 13 h 55 heure locale, effectuant ce vol transcontinentale en 3 heures et 54 minutes, battant ainsi le record antérieur établi par un avionneur concurrent et devenant l’avion d’affaires le plus rapide sur cette liaison.

Au cours de ce vol, l’avion a atteint une vitesse maximale de Mach 0,925 soit 1142,19 km/h et a maintenu cette vitesse durant plus de deux heures.

David Coleal, président de Bombardier Avions d’affaires a déclaré : "L’avion Global 7500 est tout simplement le meilleur avion d’affaires sur le marché aujourd’hui. Ce dernier record de vitesse démontre encore une fois que le biréacteur Global 7500 est le chef de file incontesté de l’aviation d’affaires."

Rappelons que l Global 7500 avait déjà battu le record du plus long vol du monde pour un avion d'affaires (voir actualité).

Liens commerciaux

Sur le même sujet