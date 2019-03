Le Bombardier Global 7500 effectue le plus long vol du monde pour un avion d’affaires

Article publié le 5 mars 2019 par David Dagouret

Le business jet a volé plus de 15 000 kilomètres sans escale.

Bombardier a d’annoncé que son avion Global 7500 a effectué un vol de 8152 miles, plus de 15 000 kilomètres sans escale. Ce vol constitue le vol le plus long jamais effectué par un avion d’affaires.

L'avion d’affaires a décollé de l’aéroport de Singapour Changi à 7 h 12 (heure locale) et a atterri à l’aéroport international de Tucson, à 8 h 19 (heure locale), réalisant le record de vitesse long-courrier pour cette liaison.

David Coleal, président de Bombardier Avions d’affaires a déclaré : "L’avion Global 7500 a été construit pour briser tous les records. Il a effectué la plus longue mission jamais réalisée dans l’aviation d’affaires après seulement deux mois de service. Nous avons fait la démonstration de sa grande autonomie et de sa grande vitesse inégalées, mais aussi de son aptitude de fracasser des records de façon fiable avec de solides réserves de carburant restantes, ce qui reconfirme une fois de plus, ses performances sans précédent pour les clients."

L’avion a atterri avec des réserves de carburant nettement au-dessus des réserves établies par la National Business Aviation Association; les 4300 lb de carburant représentent près d’une heure et demie de vol supplémentaires.

