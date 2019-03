Lufthansa Group augmente son long-courrier à Francfort et Munich avec Eurowings

Article publié le 7 mars 2019 par David Dagouret

Le groupe allemand a annoncé l'augmentation de son offre long-courrier avec sa filiale, Eurowings.

Le groupe Lufthansa a annoncé qu'elle élargira son offre de vols long-courriers sur ses plates-formes de Francfort et Munich. Après avoir lancé des premiers avions long-courriers Eurowings au départ de Munich, le groupe allemand va désormais proposer des vols au départ de Francfort, ainsi qu'une augmentation des vols au départ de Munich.



Pour l'aéroport de Francfort, les activités d'Eurowings débuterons à partir de l'automne 2019. Dans un premier temps, Eurowings proposera des vols au départ de Francfort vers les îles de Maurice et de la Barbade dès octobre 2019. Eurowings proposera également des vols à destination de Windhoek en Namibie.



Pour l'aéroport de Munich, Eurowing a annoncé qu'elle proposera une nouvelle liaison vers Bangkok en Thaïllande qui sera lancée dès l'hiver 2019.



Harry Hohmeister, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and Chief Commercial Officer Network Airlines a déclaré : "Aujourd'hui, le groupe Lufthansa est l'un des plus grands fournisseurs de voyages de vacances dans toute l'Europe. La demande augmente rapidement, surtout dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle nous proposons une gamme de produits supplémentaire à Francfort et élargissons notre portefeuille à Munich. Cela nous aidera à renforcer encore notre position. Les correspondances de Lufthansa vers les hubs de Francfort et Munich permettront à nos passagers d'atteindre encore plus facilement les plus beaux endroits du monde à l'avenir. Lufthansa soutiendra la commercialisation des nouvelles destinations long-courriers Eurowings grâce à son pouvoir de vente mondial et à ses processus de service de grande qualité sur le terrain. Selon Hohmeister : "Nous avons prouvé que nous pouvons gérer avec succès plusieurs marques et hubs de manière centralisée. Nous allons maintenant utiliser plus fortement ce savoir-faire dans le secteur du tourisme."



Thorsten Dirks, Member of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG and CEO of Eurowings a déclaré : "C'est une bonne étape stratégique pour le groupe que de combiner les forces de ses deux plus grandes compagnies aériennes de Francfort : à l'avenir, nous allierons une offre adaptée aux voyageurs et aux familles et les coûts abordables de Eurowings au pouvoir commercial et marketing de Lufthansa à Francfort. Cela permet au groupe de développer avec succès son portefeuille pour le segment croissant du tourisme et des voyages d'agrément dans le plus grand aéroport d'Allemagne."



Ces liaisons seront effectuées avec des Airbus A330 de la compagnie Eurowings.

