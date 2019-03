Lufthansa ouvre une ligne entre Strasbourg et Munich

Article publié le 21 mars 2019 par David Dagouret

Dès le 09 avril prochain, la compagnie allemande ouvrira cette nouvelle ligne à raison de 5 vols hebdomadaires.

Lufthansa Group a annoncé le lancement d'une ligne entre l'aéroport de Strasbourg et celui de Munich. Cette liaison sera opérée, dès le 09 avril prochain, à raison de 5 vols hebdomadaires en Bombardier CRJ9000 de 90 sièges de la compagnie Lufthansa CityLine.



Les horaires des vols seront comme suit :



Vols le lundi :

LH 2257 : SXB 14h00 – 14h55 MUC

LH 2256 : MUC 12h05 – 13h05 SXB



Vols les mardi, mercredi et vendredi :

LH 2257 : SXB 10h30 – 11h25 MUC

LH 2267: MUC 09h00 – 09h55 SXB



Vols le jeudi :

LH 2257 : SXB 17h25 – 18h20 MUC

LH 2256 : MUC 15h45 – 16h45 SXB



Michael Gloor, Senior Director Sales France, Luxembourg et Pays-Bas de Lufthansa a déclaré : "Nous sommes très heureux d’annoncer aujourd’hui cette nouvelle liaison qui sera assurée dès le 9 avril 2019 entre deux villes phares de l’Europe. Grâce à cette ligne, les passagers français bénéficieront d’un accès renforcé au réseau mondial de Lufthansa, via deux hubs majeurs européens."





