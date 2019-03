Qatar Airways annonce une nouvelle cabine Economique

Article publié le 8 mars 2019 par David Dagouret

La compagnie qatarie proposera également un nouvelle restauration qui sera baptisée "Quisine".

Qatar Airways a annoncé lors de l'ITB Berlin, salon international du tourisme, qu'elle allait proposer une nouvelle cabine pour sa classe économique. Cette nouvelle cabine Economique de Qatar Airways sera dotée d’un siège au système d’inclinaison de 19 degrés, d’un espace supplémentaire pour les jambes, de deux plateaux, d’un écran 4K large de 13,3 pouces et d’un port USB de type C. Les passagers bénéficieront également d’une connectivité avec un haut débit plus rapide, ainsi que plus de 4 000 options de divertissement offertes par le système de divertissement en vol Oryx One de Qatar Airways.



Qatar Airways a également annoncé que ses passagers de classe économique pourront bénéficier d'une nouvelle carte de restauration en vol baptisée « Quisine ». La vaisselle sera entièrement renouvelée, un nouveau menu sera offert et des nouvelles portions seront également proposées. L’offre d’appéritifs sera élargie de 20%, les plats principaux de 25% et les desserts de 50%.



M. Akbar Al Baker, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways, a déclaré : "Nous sommes très heureux de révéler notre nouvelle offre en Classe Economique, ici à ITB, démontrant ainsi de notre engagement à fournir la meilleure expérience possible à l’ensemble de nos passagers, pas uniquement ceux des classes avant. Notre nouveau siège en Classe Economique, avec son système d'inclinaison repensé et davantage d’espace pour les jambes, garantira à tous les voyageurs d'arriver à destination reposés et détendus. Nous invitons tous les visiteurs d'ITB à venir sur notre stand afin de faire l’expérience de ce produit unique. Nous sommes également extrêmement heureux d’ajouter sept nouvelles destinations à notre réseau international qui ne cesse de s’élargir et de pouvoir proposer à tous nos passagers des connexions optimales, qu’elle que soit leur provenance et leur destination dans le monde."





