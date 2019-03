Ryanair lance des partenariats environnementaux

Article publié le 9 mars 2019 par David Dagouret

La compagnie low-cost a annoncé soutenir des partenaires environnementaux pour l'année 2019.

Ryanair a lancé le 7 mars derniers, ses partenariats environnementaux internationaux pour l'année 2019, soutenant First Climate (Ouganda), Renature Monchique, le groupe irlandais Whale & Dolphin Group et Native Woodland Trust par le biais de dons de clients en compensation de carbone.

First Climate - Ryanair s’associe à la campagne de First Climate pour soutenir et promouvoir la diffusion de cuisinières à haut rendement énergétique en Ouganda. First Climate aide les organisations des secteurs privé et public à atteindre leurs objectifs en matière de climat et de durabilité. Ryanair apportera son soutien à First Climate par le biais de dons de compensation de carbone des clients à ce projet.

Renature Monchique - Projet visant à replanter des arbres dans la région de Monchique, en Algarve (Portugal), qui a été touchée par le plus grand incendie de forêt en Europe en 2018, Ryanair s'associe à Renature Monchique afin de restaurer les écosystèmes clés et les terres endommagées, en soutenant diverses initiatives via les dons de compensation de carbone des clients.

Irish Whale & Dolphin Group - Le groupe IWDG est dédié à la conservation des baleines, des dauphins et des marsouins. Ryanair travaillera avec l'IWDG sur des initiatives clés et des campagnes de conservation tout au long de l'année, soutenant ce partenariat digne de confiance par le biais de dons de clients en compensation de carbone.

Native Woodland Trust - Association irlandaise à but non lucratif axée sur la préservation et la restauration des dernières forêts d'Irlande, Ryanair soutiendra Native Woodland Trust par le biais de dons des clients en compensation de carbone, afin de développer des forêts en Irlande dans le cadre de divers projets en 2019.

Kenny Jacobs, directeur marketing de Ryanair, a déclaré: "Nous sommes ravis d’annoncer nos tout premiers partenaires environnementaux, qui soutiennent quatre grands projets en Europe et en Afrique. Plus de 1 million d'euros seront reversés par nos clients et Ryanair à nos partenaires - First Climate en Ouganda; Renature Monchique au Portugal; Irish Whale & Dolphin Group et le Native Woodland Trust en Irlande. Chez Ryanair, nous nous sommes engagés à minimiser notre propre impact environnemental. Nous sommes déjà la compagnie aérienne la plus verte d'Europe et exploitons la flotte la plus jeune (moyenne d'âge de six ans) présentant les taux de remplissage les plus élevés. Avec cette dernière initiative, nous continuons à montrer le chemin et nous encourageons nos clients à soutenir ces partenariats passionnants en faisant des dons en compensation de carbone lors de la réservation de vols sur le site Web Ryanair.com."

Jochen Gassner, PDG de First Climate, a déclaré: "Sans l’engagement volontaire du secteur privé, l’objectif de l’Accord de Paris de maintenir le réchauffement climatique bien en dessous de 2°C est irréalisable. Nous nous félicitons donc vivement de l’engagement de Ryanair et de ses passagers en matière d’atténuation du changement climatique et sommes très reconnaissants du soutien apporté à notre projet de protection du climat en Ouganda. En distribuant des fourneaux à haut rendement énergétique, le projet permet aux familles de réduire leur consommation de combustible, de bois et de charbon de bois et aide à lutter contre les causes de la déforestation. Certifié par le très réputé Gold Standard, il témoigne des avantages exceptionnels de ce projet de réduction des émissions et de sa contribution au développement durable sur le terrain."

Marlene Marques, présidente de GEOTA, a déclaré au nom de Renature Monchique: "Cet engagement du secteur privé offre à la société civile l'occasion de soutenir la restauration d'habitats forestiers importants et uniques dans les zones dévastées par les incendies de Monchique, dans l'Algarve. Renature Monchique contribuera à restaurer les "paysages culturels" de cette région, une importante destination touristique nationale et internationale. Nous nous félicitons donc de l'engagement de Ryanair et de ses passagers de soutenir cette initiative alors que nous réintroduisons ces habitats vitaux dans cette zone, non seulement pour les espèces qui y prospèrent, mais également pour restituer les forêts dévastées, les forêts et la végétation des rives qui composent cet endroit culturellement important. Ce faisant, Ryanair aide également le conseil local à satisfaire aux exigences des objectifs de développement durable des Nations Unies, en prévenant la dégradation des sols et en soutenant les efforts d'atténuation du changement climatique liés à la séquestration du carbone en plantant des arbres."

Simon Berrow, directeur général de l'IWDG, a déclaré: "Les baleines et les dauphins sont des principaux prédateurs et leur santé reflète la santé de nos océans. Nous sommes extrêmement chanceux d’avoir une diversité d’espèces de baleines et de dauphins dans les eaux irlandaises, y compris les grandes baleines telles que les rorquals communs et les baleines à bosse. L'IWDG s'est engagé à protéger ces espèces et leurs habitats. Pour ce faire, nous devons mieux comprendre comment ils utilisent les eaux irlandaises. Le projet WhaleTrack Ireland soutenu par Ryanair nous permettra de mobiliser un réseau de membres de l'IWDG, de chercheurs spécialistes des baleines et de scientifiques citoyens, afin de surveiller les mouvements des baleines, d'identifier les menaces et de permettre aux Irlandais de faire l'expérience de ces magnifiques créatures. Avec le soutien de Ryanair, nous nous efforcerons de faire en sorte que les eaux irlandaises restent un sanctuaire pour les baleines."

Jim Lawlor, président du Native Woodland Trust, a déclaré: "Le Native Woodland Trust repose largement sur le parrainage d'entreprises et les dons du public pour la majeure partie de nos revenus - plus de 95% certaines années. En contrepartie, nous protégeons sept réserves forestières à travers l'Irlande, et d'autres seront disponibles dans un proche avenir. Ces réserves fournissent des commodités aux communautés locales et protègent des espèces sauvages rares et en voie de disparition. Nos événements accessibles au public rassemblent les gens et offrent un lieu de rencontre à de nombreuses personnes autrement isolées - avec de l'air frais et des activités saines incluses ! Nous sommes extrêmement reconnaissants que Ryanair nous ait choisi comme partenaire environnemental en 2019 et à leurs clients de nous avoir permis de mener à bien ce projet unique, qui protégera notre faune sauvage menacée et compensera les émissions de carbone".





Liens commerciaux

Sur le même sujet