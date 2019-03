Ryanair Sun devient Buzz

Article publié le 15 mars 2019 par David Dagouret

La filliale de la compagnie low-cost irlandaise va changer de nom à l'automne prochain.

Ryanair Sun a annoncé qu’elle changerait de nom et se renommera Buzz à l’automne 2019, en opérant avec un certificat d’exploitant aérien polonais (AOC).

Ryanair Sun, une unité opérationnelle autonome du groupe Ryanair, a obtenu son certificat d'AOC polonais au début de l’année 2018 et a commencé à opérer pour les principaux voyagistes polonais à l'été 2018 avec une flotte de 5 avions. La flotte de Buzz comprend actuellement 17 appareils et passera à 25 appareils à l’été 2019. Buzz continuera à fournir les meilleurs services de charter et à exploiter des vols réguliers de Ryanair.

Buzz lancera son propre site Web et sa propre application mobile à l'automne 2019, où les clients polonais pourront réserver tous les vols Ryanair, y compris ceux opérés par Buzz.

Buzz est l’une des quatre compagnies aériennes du groupe Ryanair Holdings, aux côtés de Ryanair DAC, Laudamotion et Ryanair UK.

À Varsovie, Juliusz Komorek - Président du conseil de surveillance de Buzz, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer Buzz aujourd'hui et de voir nos avions apparaître avec cette nouvelle livrée en Pologne dès l’automne. Au cours des 15 dernières années, Ryanair est devenue la plus grande compagnie aérienne de Pologne, grâce à la combinaison imbattable des tarifs les plus bas, du meilleur service client et du plus grand réseau de lignes aériennes. Nous prévoyons désormais que Buzz sera la première compagnie aérienne de Pologne. "

Michał Kaczmarzyk - PDG de Ryanair Sun, a déclaré : "Après une année de croissance réussie pour Ryanair Sun, nous sommes ravis que nos avions auront une nouvelle image de marque unique lors du lancement de Buzz. Notre objectif est d'offrir des services au plus haut niveau à la fois aux clients et aux tour-opérateurs. Buzz continuera d'exploiter des vols réguliers et des vols charters. Notre flotte passera à 25 appareils d'ici l'été 2019."





