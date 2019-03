Safran signe un partenariat avec CHC Helicopter

Article publié le 7 mars 2019 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la maintenance des moteurs Arriel équipant la flotte de CHC Helicopter.

Safran Helicopter Engines et CHC Helicopter ont signé un contrat de maintenance d’une durée de quatre ans portant sur des opérations de MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) pour les moteurs Arriel 1S, 2S1 et 2S2 des hélicoptères S-76 et Arriel 2C équipant les AS365 Dauphin de l’opérateur. Environ 70 moteurs sont concernés par ce contrat.

Dave Balevic, Directeur Technique et des Opérations chez CHC Helicopter a déclaré : "Ce partenariat va nous permettre de bénéficier des meilleures opérations de maintenance et de réparation pour la conduite de nos opérations, avec un support local. Ce contrat s’appuie sur nos relations existantes avec Safran, et sur l’extension d’une licence de réparation de moteurs Makila de notre division Heli-One, à Stavanger en Norvège."



Olivier Le Merrer, Directeur du Support et des Services de Safran Helicopter Engines a déclaré : "C’est avec beaucoup de fierté que Safran Helicopter Engines a signé ce partenariat avec CHC Helicopters. Nous sommes heureux de pouvoir leur apporter des solutions de maintenance pour leurs flottes de S-76 et Dauphin. Fournir les meilleurs services du marché est une priorité pour Safran."



Le suivi de ce contrat sera réalisé par les équipes Corporate Support de Safran Helicopter Engines à Tarnos, et la maintenance des moteurs de CHC sera assurée dans les centres de réparations de Safran Helicopter Engines à Tarnos (France), Grand Prairie (Etats-Unis) et Xerem (Brésil).

Liens commerciaux