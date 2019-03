Star Alliance ouvre un nouveau salon à Amsterdam

Article publié le 9 mars 2019 par David Dagouret

Depuis le 08 mars dernier, le nouveau salon Star Alliance a ouvert ses portes à l'aéroport de Schiphol.

Star Alliance a ouvert un nouveau salon à l'aéroport international de Shiphol à Amsterdam. Ce nouveau salon est accessible par les voyageurs des compagnies de l'alliance voyant en First et Business Class ainsi que les passagers qui sont détenteurs de la carte Star Alliance Gold, des voyageurs qui font partis du programmes "feuille d'érable" d'Air Canada et du "Club" United.

L'ouverture de ce nouveau salon a eu lieu, hier, le 08 mars. Ce salon est situé au niveau de la zone des départs de l'espace Schengen à proximité de la terrasse panoramique.

Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout le salon avec un panel de prises de courant standard ainsi que USB. Le salon comprend une zone de stockage de bagages, des zones de travail individuel, des tables de travail commune, une salle à manger, un bar, un espace détente et un bar à vin. Le salon peut accueillir jusqu'à 150 personnes et est ouvert tous les jours de 05 heures 30 à 21 heures 30.

Star Alliance a également annoncé que son salon situé à Paris Charles de Gaulle sera remis à neuf dans les prochains mois.

Liens commerciaux