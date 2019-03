Starlux Airlines commande des Airbus A350

Article publié le 19 mars 2019 par David Dagouret

La compagnie taïwanaise a passé une commande de 17 Airbus A350.

Starlux Airlines, compagnie taïwanaise,a annoncé avoir passé avec Airbu une commande ferme portant sur l'acquisition de 17 Airbus A350, dont douze A350-1000 et cinq A350-900.

Cette nouvelle compagnie prévoit de déployer ces appareils sur des vols long-courrier reliant Taipei à l'Europe et à l'Amérique du Nord, ainsi que certaines destinations de la région Asie-Pacifique.

K.W. Chang, Fondateur et Président de Starlux Airline a déclaré : "Nous sommes très heureux aujourd’hui de signer ce contrat d'achat officiel de gros porteurs Airbus. La capacité très long courrier de l’A350 conjuguée à ses coûts d’exploitation très bas et au niveau élevé de confort pour les passagers ont été des facteurs clés dans notre décision. "Starlux s'engage à devenir l’une des meilleures compagnies aériennes dans le monde. Nous sommes convaincus qu'avec l'A350 XWB, nous serons en mesure de desservir d'autres destinations et d’offrir nos services d’excellence à davantage de passagers dans le monde dans un avenir proche."

Christian Scherer, Chief Commercial Officer d’Airbus a déclaré : "Ce que prouvent K.W. et Starlux, c’est que lorsque vous partez d’une feuille blanche, vous ne faites aucun compromis. Chaque A350-1000 de Starlux décolle avec une masse inférieure de 45 tonnes par rapport à son concurrent. Imaginez les économies ! Et son rayon d’action, qui peut atteindre jusqu'à 1 000 miles de plus que son concurrent, permettra à Starlux de desservir sans escale les destinations de la côte est des États-Unis ! Imaginez le marché et les recettes supplémentaires. L’A350-1000 et l’A350-900 offrent tous deux une véritable capacité long-courrier, un plus grand confort pour les passagers, mais avec tous les avantages économiques liés à la similarité de la flotte. Nous saluons le choix stratégique de Starlux avec gratitude et nous serons là pour accompagner leur ambition légitime."

