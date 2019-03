SunExpress nomme une nouvelle directrice marketing

Article publié le 13 mars 2019 par David Dagouret

Kerstin Lomb a été nommée directrice marketing au sein de la compagnie aérienne.

SunExpress a annoncé la nomination de Kerstin Lomb comme directrice marketing. Elle sera responsable des marques, du marketing et des communications d'entreprise chez SunExpress.

Kerstin Lomb a précédemment occupé le poste de Senior Advisor au sein du groupe Amadeus.

Elle a également travaillé avec des start-ups dans les domaines du développement de modèles commerciaux, de la planification des activités, de la mise à l'échelle internationale et des finances. Elle était associée et Directrice Générale chez Accenture et Directrice Générale chez Publicis. Kerstin Lomb possède plus de 25 ans d'expérience en stratégie, marketing et communication. Son secteur d'activité comprend l'aviation et les biens de consommation. Elle est titulaire d'un diplôme en administration des affaires de l'Université des sciences appliquées de Rendsburg et est membre des conseils consultatifs de Juptr GmbH et de Firefly IM AG.

Peter Glade, directeur commercial a déclaré : "Dans le cadre de notre stratégie de croissance, nous souhaitons affiner davantage le profil de SunExpress et insuffler une touche d’émotion dans la marque. Je suis ravi d'annoncer que Kerstin Lomb, experte renommée, se joindra à nous pour renforcer notre équipe. Nos passagers et nos partenaires bénéficieront de son expérience. Les compagnies aériennes doivent de plus en plus relever le défi de trouver des moyens de se distinguer parmi la concurrence dans un environnement surchargé d’activités marketing afin d’attirer l’attention et le temps dont disposent leurs clients. Les passagers essaient non seulement de comprendre de plus en plus à quoi servent les données qu’ils fournissent, mais ils veulent également pouvoir déterminer si ces données leur apportent une réelle valeur ajoutée."

Kerstin Lomb a déclaré : "Nous nous efforçons d'être pertinents pour nos passagers tout au long de l'année et pas seulement pendant leurs vacances. En 2019, notre principal objectif sera, entre autres, la transparence et l'accès aux données personnelles – afin de veiller à continuer à gagner et à maintenir la confiance de nos passagers - tout en élargissant la personnalisation. Cette transparence et cette fiabilité deviendront un avantage concurrentiel décisif et auront un impact direct sur notre marque et nos activités de vente."





Liens commerciaux

Sur le même sujet