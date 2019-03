TAP Air Portugal s'envole vers Conakry

Article publié le 22 mars 2019 par David Dagouret

La capitale guinéenne deviendra la 17e destination africaine desservie par la compagnie portugaise.

TAP Air Portugal a annoncé le lancement d'une liaison vers Conakry, capitale de la Guinée. Cette ligne sera ouverte à partir du 03 juillet prochain, à raison de trois vols hebdomadaires.



Au départ de Lisbonne, les vols décolleront le mercredi, vendredi et dimanche à 19h25 pour arriver dans la capitale guinéenne à 23h10. Au départ de Conakry, les vols seront programmés le lundi, jeudi et dimanche à 00h05 et atterriront dans la capitale portugaise à 5h30.



Avec le lancement de cette nouvelle route vers le continent africain, TAP Air Portugal desservira 17 villes africaines dans 11 pays : Conakry (Guinée), Luanda (Angola), Maputo (Mozambique), S. Tomé (Sao Tomé-et-Principe), Bissau (Guinée-Bissau), Praia, Sal, Sao Vicente et Boa Vista (Cap-Vert), Marrakech, Casablanca, Tanger et Fès (Maroc), Dakar (Sénégal), Abidjan (Côte d'Ivoire), Accra (Ghana) et Lomé (Togo).

Liens commerciaux

Sur le même sujet