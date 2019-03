Transavia fête son 3 millionième passager à Nantes

Article publié le 15 mars 2019 par David Dagouret

Le 14 mars, la compagnie française a accueilli le 3 millionième passager sur sa base nantaise.

Transavia a annoncé qu'elle avait fêté son 3 millionième passager sur sa base nantaise. La compagnie française est présente à Nantes depuis 2010.

Le 3 millionième passager est en fait une passagère originaire de Normandie et qui effectuait un vol entre Rome et Nantes. Cette passagère a reçu en cadeau de la part de Nicolas Hénin – Directeur général Adjoint commercial et marketing Transavia France, une valise aux couleurs de la compagnie contenant un billet aller-retour pour deux personnes vers la destination de son choix.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nantes est pour Transavia une très belle aventure, couronnée de succès ! Aujourd’hui 3 millions, les voyageurs nantais plébiscitent notre compagnie, qui le leur rend bien puisque nous ouvrons régulièrement de nouvelles lignes, leur permettant ainsi de découvrir de nouvelles destinations. Budapest, Copenhague, Santorin, Palerme, Mykonos et Tunis : ce sont en tout 6 nouvelles lignes qui ont été ouvertes pour 2019."

François Marie, Directeur de l’aéroport Nantes Atlantique – VINCI Airports a déclaré : "Nous sommes heureux de voir Transavia poursuivre son développement à Nantes, avec de nouvelles destinations nous permettant ainsi de proposer aux passagers du Grand Ouest toujours plus de choix pour leurs séjours à l’étranger. Ce 3 millionième passager est la preuve d’une confiance mutuelle et d’une collaboration fructueuse qui a encore de beaux jours devant elle."





