Turkish Airlines et Oman Air signent un nouvel accord de codeshare

Article publié le 14 mars 2019 par David Dagouret

Les compagnies ont étendu leur partage de codes sur de nouvelles destinations.

Turkish Airlines et Oman Air ont signé un nouvel accord de codeshare. Ce nouveau partage de codes prévoit que Turkish Airlines sera en codeshare sur les vols d’Oman Air à destination de Salalah, tandis qu'Oman Air sera en codeshare sur les vols de Turkish Airlines à destination de Rome, Copenhague et Alger.

Bilal Ekşi, Vice-Président et Directeur Général de Turkish Airlines a déclaré : "Assister les vols directs d’Oman Air vers Istanbul dans le cadre notre actuel accord de codeshare est toujours un plaisir. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’étendre cet accord, qui va permettre à nos passagers d’augmenter le nombre de possibilités de voyage grâce à notre réseau. Nous pensons que le renforcement de ce codeshare avec Oman Air apportera de nouvelles opportunités de coopération entre les deux compagnies et entre nos deux pays."

Abdulaziz Al Raisi, Président- Directeur Général d’Oman Air a commenté : "La compagnie aérienne Oman Air est heureuse et fière de s’associer à Turkish Airlines, un transporteur aérien reconnu mondialement. C'est un partenaire idéal pour Oman Air, qui a, à juste titre, la réputation d'offrir un très haut niveau de confort, de luxe et un service exceptionnel. Alors que nous continuons à nous développer mondialement, des codeshares comme celui-ci, vont nous permettre de déployer nos ailes vers de nouvelles destinations et nous apporter encore plus de partenaires et de passagers."

Turkish Airlines et Oman Air exploitent actuellement un vol quotidien sur la liaison Mascate-Istanbul dans le cadre de cet accord mutuel. Les horaires de ces vols sont conçus pour se compléter en permettant un aller-retour le même jour à Mascate et à Istanbul, et offrent des correspondances pratiques entre les deux hubs via le réseau respectif des deux compagnies aériennes.

