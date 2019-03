Turkish Airlines, tous ses vols bientôt dans le nouvel aéroport d'Istanbul

Article publié le 15 mars 2019 par David Dagouret

Dès le 06 avril 2019, la compagnie turque transférera l’ensemble de ses vols vers le nouvel aéroport.

Turkish Airlines, compagnie nationale de Turquie, a annoncé qu'elle allait transférer tous ses vols vers le nouvel aéroport d'Istanbul. Le transfert vers l'aéroport d'Istanbul débutera dans la nuit du vendredi 5 avril dès 3 heures du matin.

Le transfert durera 45 heures au total et se terminera dans la nuit du samedi 6 avril à 23h59 Afin que ce transfert se déroule conformément aux plans antérieurs, les aéroports d’Atatürk et celui d’Istanbul n’effectueront aucun vol le samedi 6 avril entre 2h00 et 14h00.

M. İlker Aycı, Président du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Le plus grand transfert de l'histoire de l'aviation va avoir lieu. L’ensemble des équipements que nous allons transférer couvrirait 33 terrains de football. Après ce grand transfert, observé par le monde entier, de nouveaux jours s’ouvriront à nous. Le soleil brillera sur l’aviation Turque grâce à des vols opérés depuis l'aéroport d'Istanbul. J’ai l’espoir que ce transfert sera une grande chance à la fois pour notre pays et pour Turkish Airlines."

Le dernier vol transportant des passagers au départ de l'aéroport Atatürk sera le vol reliant Atatürk à Singapour. Après le transfert, les vols reprendront à l'aéroport d'Istanbul le 6 avril à 14 heures. Le premier vol après le "Grand Transfert" sera le vol reliant l’aéroport d’Istanbul à celui d’Ankara Esenboğa.

Suite à la première étape, les vols de passagers supplémentaires de la compagnie nationale depuis l'aéroport d'Istanbul ont été répertoriés avec le code ISL. Après le grand transfert, les codes IATA changeront et dès le 6 avril à 03h00, le code IST de l’aéroport Atatürk sera attribué à celui d’Istanbul. L’aéroport Atatürk, qui accueillera des vols frets et de passagers VIP, utilisera le code ISL.

