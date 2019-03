Vueling revoit sa politique de franchise bagage

Article publié le 27 mars 2019 par David Dagouret

La compagnie espagnole va désormais proposer quatre options de poids.

Vueling a annoncé qu'elle avait repenser sa sa politique en matière de transport de bagages. La compagnie proposera désormais 4 capacités de bagages différentes (15, 20, 25 et 30kg). Ce nouveau service s’applique uniquement aux bagages enregistrés et ne change en rien le transport des bagages en cabine.

La compagnie a également ajusté le poids des bagages inclus dans ses tarifs "Optima" et "Family", qui passe automatiquement et gratuitement de 23 à 25kg, y compris pour les passagers ayant déjà réservé leurs billets avant le 26 mars. En cas de poids dépassant la limite accordée, le tarif du kilo supplémentaire n’augmente pas et reste à 12 euros.

Sur les vols opérés par Vueling Airlines, il est possible de transporter une valise d'un poids maximum de 10kg et de 55x40x20 cm, ainsi qu'un autre sac ou un porte-documents d'une taille maximale de 35x20x20 et un sac supplémentaire pour les achats effectués à l'aéroport. Ils doivent être placés sous le siège avant. Les passagers qui voyagent avec un bébé peuvent également emporter tout ce dont ils ont besoin dans leurs bagages de cabine.

