Wijet reçoit son premier Honda Jet

Article publié le 22 mars 2019 par David Dagouret

Wijet est la compagnie de lancement du nouvel avion d'affaires.

Wijet a annoncé avoir reçu son nouvel avion d'affaires, le Honda Jet. Wijet est la compagnie de lancement de ce nouvel appareil et elle a reçu le premier exemplaire le 20 mars dernier à l'aéroport de Paris Le Bourget.



Les avions Honda Jet qui rejoindrons la flotte de Wijet seront destiné à remplacer les Citation Mustang opérés par la compagnie depuis sa création en 2009.



Jean-François Hochenauer, directeur général de Wijet, a déclaré : "Wijet confirme la maturité de son modèle economique par un choix audacieux et, en meme temps, évident : HondaJet c’est l’expérience et l’innovation au service de nos clients. C’est aussi un honneur d’avoir conclu un partenariat avec Honda, marque iconique, dont les savoir- faire sont reconnus dans le monde. Wijet est, et sera, toujours en quête du meilleur pour ses clients : sécurité, performances, confort et empreinte écologique. Wijet grandit et s’affirme comme leader du secteur aux côtés de HondaJet. Depuis 1949 et 2009, nos compagnies donnent du pouvoir aux rêves."



Youri Djorkaeff, ambassadeur de Wijet, a quant à lui déclaré : "Le renouvellement de la flotte Wijet va permettre à la compagnie d’atteindre des objectifs à la hauteur de ses ambitions. Grâce aux performances du HondaJet et l’exigence de ses actionnaires accompagnée d’une team solide et réactive, Wijet back in the game! Dans leur première phase de développement, avec une application digitale à la pointe de la technologie et des prix toujours compétitifs vers 10 destinations phares. Je suis fier d’être l’ambassadeur de cette pépite française de l’aviation d’affaires, qui a su relever tous les défis."





