XL Airways lance un tarif sans bagage en soute

Article publié le 29 mars 2019 par David Dagouret

La compagnie française propose désormais une nouvelle offre avec seulement un bagage cabine.

XL Airways a lancé une nouvelle offre tarifaire et propose désormais un tarif avec seulement un bagage cabine et sans bagage en soute. Les passagers pourront ainsi choisir entre le tarif éco basic, sans bagage en soute, et le tarif éco plus (offre tout compris).

Le repas chaud reste inclus, la franchise bagage cabine est doublée et tous les billets deviennent modifiables.

Le tarif éco basic comprend un bagage cabine de 10 kg et au moins un repas chaud. Tous les billets, y compris à des tarifs promotionnels, deviennent éligibles à la modification (avec frais).

L’offre traditionnelle devient, l'offre éco plus et s’enrichit de nouveaux services. Outre un bagage en soute, désormais de 23 kg sur toutes les destinations, le tarif comprend également la pré-sélection d’un siège standard (hublot, central ou couloir). Les conditions de modification sont plus avantageuses et tous les billets deviennent remboursables.

Laurent Magnin, Président du Directoire de la compagnie a déclaré : "Les habitudes de voyage ont été bouleversées ces dernières années et cette nouvelle politique tarifaire est une réponse aux attentes de nos passagers. Nous leur offrons aujourd’hui la possibilité de pousser plus loin la personnalisation de leur expérience et de créer le voyage qui leur ressemble. Cette tendance de fond anime l’ensemble de notre démarche d’innovation."

XL Airways a précisé que cette nouvelle politique commerciale s’applique à l’ensemble des vols à l’exception de ceux au départ et à destination de Nice et Jinan (Chine).

Liens commerciaux

Sur le même sujet