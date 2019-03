Xl Airways nomme un nouveau responsable des ventes et du marketing

Article publié le 21 mars 2019 par David Dagouret

Frédéric Revol a été nommé à ce poste au sein de la compagnie française.

Diplômé de l’institut supérieur de commerce de Paris, Frédéric Revol a consacré la majorité de sa carrière au transport aérien, avec 4 ans chez Singapore Airlines à Paris et 14 au sein de Qatar Airways. Il occupait jusqu’ici le poste de Manager Performance and Support, Alliances & Partnerships au siège de la compagnie à Doha.



Désormais à la tête d’une équipe de 35 personnes, il aura pour feuille de route le développement des ventes, de la marque et du produit ainsi que l’optimisation du réseau de la compagnie.

