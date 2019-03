XL Airways reliera Paris à Nice

Article publié le 8 mars 2019 par David Dagouret

A l'occasion des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte, la compagnie française effectuera 7 vols entre Paris et Nice.

Xl Airways a annoncé qu'elle allait lancé des vols domestiques entre Paris et Nice sur les week-end prolongés de mai et juin prochain. Ainsi la compagnie française effectuera 7 vols entre Paris Charles de Gaulle et Nice Côte d'Azur, comme suit :

Vendredi 24 mai 2019 SE530 CDG - NCE 20h00 21h35

Dimanche 26 mai 2019 SE731 NCE - CDG 19h00 20h40

Mercredi 29 mai 2019 SE330 CDG - NCE 20h00 21h35

Dimanche 2 juin 2019 SE731 NCE - CDG 17h00 18h40 SE733 NCE - CDG 20h00 21h40

Vendredi 7 juin 2019 SE530 CDG - NCE 20h00 21h35

Lundi 10 juin 2019 SE131 NCE - CDG 19h00 20h40

Xl Airways annoncé qu'elle proposera l’aller simple à partir 95 € TTC, bagage de 20 kg en soute inclus. À bord, des snacks sucrés et salés seront proposés gratuitement, accompagnés de boissons chaudes et froides.



Les vols partiront du terminal 3 à Paris-Charles de Gaulle et du terminal 2 à Nice. Ils seront assurés en Airbus A330-200 monoclasse équipés du système de divertissement sans fil XL Cloud disponible dès l’embarquement.

Liens commerciaux

Sur le même sujet