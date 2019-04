Aer Lingus installe un nouveau système d'éclairage LED dans ses avions

Article publié le 18 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie irlandaise a annoncé l'installation d'un nouveau d’éclairage d’ambiance LED en collaboration avec la société Cobalt Aerospace.

Aer Lingus a annoncé l'installation d'un nouveau système d’éclairage d’ambiance LED à bord de ses appareils. Les passagers de la compagnie irlandaise peuvent désormais profiter d’une lumière d’ambiance personnalisée, qu’ils voyagent sur le long ou le moyen-courrier. Pour équiper les cabines de ses appareils de la technologie LED, Aer Lingus a collaboré avec la société Cobalt Aerospace.



Le nouveau système d’éclairage permet de multiples usages et s’adapte à la phase de voyage. Avec des tons variant du "Bleu Intense" au "Lavande Tamisée", chaque éclairage a été sélectionné pour améliorer le confort des passagers en fonction des phases de vol afin qu’ils arrivent à destination dans les meilleures conditions possibles.



Aer Lingus a travaillé avec la société Cobalt pour identifier les lumières d’ambiance idéales pour ses passagers et pour la compagnie. Afin de trouver les couleurs parfaites, des tests ont été réalisés sur des milliers de nuances en prenant en compte l’équipement de l’appareil, l’offre de restauration, la nouvelle image de marque d’Aer Lingus, les uniformes du personnel navigant et d’autres paramètres.



Mike Ritter, CEO d’Aer Lingus, a déclaré : "Nous sommes ravis de dévoiler le nouveau système d’éclairage d’ambiance LED qui améliorera l’expérience de vol de nos passagers avec Aer Lingus. Ces dernières années, nous avons considérablement investi dans notre compagnie avec notamment le lancement d’une nouvelle image de marque en janvier de cette année pour augmenter la qualité de notre offre et l’expérience de voyage en général et pour devenir la seule compagnie quatre étoiles en Irlande. Parmi les nouveautés, nous avons dévoilé le déploiement du Wi-Fi à bord de nos appareils A330, l’enregistrement et le dépôt de bagage automatisé à l’aéroport de Dublin, l’augmentation du niveau de qualité de nos cabines de Classe Affaires avec des sièges totalement plats et l’amélioration de l’offre de restauration en Classe Économique. Le lancement de ce nouveau système d’éclairage d’ambiance est la dernière initiative pour améliorer le confort de nos passagers à bord."



Actuellement, 25 appareils de la flotte d’Aer Lingus bénéficient du nouvel éclairage et le système sera déployé sur les autres aéronefs au cours de prochains contrôles de maintenance.

