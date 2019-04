Aer Lingus relance son vol Nice-Cork pour l’été

Article publié le 24 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie nationale irlandaise relie désormais l’aéroport Nice Côte d’Azur à Cork à raison de 2 vols par semaine.

Depuis le 17 avril dernier et ce jusqu'au 23 octobre 2019, l’aéroport Nice Côte d’Azur a accueilli le premier vol direct d’Aer Lingus en provenance de Cork en Irlande. Pour marquer l’événement, les passagers du vol EI826 ont été accueillis avec une distribution de friandises et de petits cadeaux à l’effigie d’Aer Lingus.

La liaison saisonnière entre Nice et Cork, qui était précédemment en service jusqu’en 2014, est opérée deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche, à bord d’appareils Airbus A320 proposant 174 sièges en Classe Economique.

Le vol aller EI827 décolle de l’aéroport Nice Côte d’Azur à 21h50 et atterrit à Cork à 23h40, heure locale. Au retour, le vol EI826, le départ s’effectue à 18h00 et avec une arrivée à Nice à 21h35.

Ruth Ranson, Directrice de la Communication d’Aer Lingus, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer une nouvelle liaison directe entre Nice et Cork et d’offrir aux passagers d’Aer Lingus l’opportunité de découvrir les richesses du sud-ouest irlandais. Cette nouvelle ouverture contribue aussi à l’essor de Cork et de sa région en tant que destination touristique majeure pour les visiteurs français."

Dominique Thillaud, président du directoire des Aéroports de la Côte d’Azur a déclaré : "Cette nouvelle destination et le retour sur notre plateforme d’Aer Lingus témoignent de notre dynamisme constant et de notre volonté de renforcer sans cesse notre maillage international au bénéfice des azuréens et des visiteurs du monde entier, en liaison directe ou via notre nouveau service de self-connecting."





