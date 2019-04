AFI KLM E&M obtient la certification FAA pour l'installation du système RAVE des 777 d'AerCap

Article publié le 3 avril 2019 par David Dagouret

Commencée en novembre 2017, la mise en place du système IFE RAVE de Zodiac sur trois Boeing 777-300 a été autorisée par la Federal Aviation Administration (FAA).

AFI KLM E&M a reçu le 9 janvier dernier la certification Supplemental Type Certificates (STC), autorisant les trois 777 appartenant à AerCap à reprendre leurs opérations. AFI KLM E&M a reconfiguré et réaménagé la cabine en y intégrant le système IFE RAVE de Zodiac Aerospace.

En octobre 2017, AerCap a passé commande pour la modification cabine de trois avions avant leur transfert à une autre compagnie. L'objectif de la modification était d'optimiser la capacité d'accueil des avions.

Pour le compte d'Air France KLM dans le cadre du programme BEST ou pour des compagnies clientes, AFI KLM E&M a déjà réalisé plus d'une centaine de chantiers de modification sur ce type avion, et détient aujourd'hui le record de la configuration comptant le plus grand nombre de sièges à bord d'un 777 : 531 au lieu de 410 à 430 sièges habituellement.

Joe Venuto, Directeur Technique chez AerCap a déclaré : "Ce fut un plaisir de travailler avec les équipes d'AFI KLM E&M sur ce projet. Leur expérience inégalée sur le Boeing 777 associée à leur gamme de solutions sur mesure ont fourni à AerCap le niveau de support attendu et dont nous avions besoin."

Fabrice Defrance, Directeur Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "Notre statut de MRO adossé aux compagnies AIR FRANCE et KLM, elles-mêmes opératrices du 777, nous permet de nous mettre à la place de la future compagnie opératrice, de comprendre intimement ses besoins et d'apporter des solutions de design et d'engineering avec la même attention que s'il s'agissait d'un avion de notre flotte. Tout au long du projet, ce fut un plaisir de travailler avec les équipes d'AerCap : c'est cette relation confiante et sereine qui nous a permis de relever ensemble, avec succès, les nombreux défis techniques liés cette opération ".





