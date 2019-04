AFI KLM E&M sélectionné par Atlas Air pour sa flotte 747

Article publié le 12 avril 2019 par David Dagouret

AFI KLM E&M et Atlas Air poursuivent leur collaboration pour le support équipements de la flotte 747 de la compagnie américaine.

AFI KLM E&M et Atlas Air ont signé un contrat organisant le support équipements de la flotte Boeing 747-400 de la compagnie américaine, qui compte 41 appareils. L'accord inclut des services de réparation en " closed loop " à l'heure de vol pour un périmètre d'équipements couvrant près de 600 références (Part Numbers, PN), ainsi que des solutions d'échanges en cas de nécessité.

Larry Gibbons, Directeur des opérations techniques et Directeur Achats d'Atlas Air, a déclaré : "nous sommes ravis de prolonger notre relation longue d'un quart de siècle avec AFI KLM E&M, avec qui nous partageons un engagement commun en faveur de la sécurité, de la conformité et de la fiabilité. Ils se sont révélés être un partenaire de confiance à tous égards."

Fabrice Defrance, Directeur Commercial d'AFI KLM E&M, a déclaré : "la confiance renouvelée d'Atlas Air année après année est la meilleure preuve de la reconnaissance et de la réputation dont bénéficie l'offre de services d'AFI KLM E&M sur le produit 747. Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec le plus grand opérateur de 747 dans le monde, et aurons à coeur de démontrer à nouveau la qualité des solutions et le haut niveau d'expertise offerts par le Groupe pour la maintenance et l'entretien de cet avion iconique."





