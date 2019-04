AFI KLM E&M signe un partenariat avec WestJet

Article publié le 15 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie canadienne WestJet confie l'entretien et la maintenance de sa flotte de moteurs GEnx à AFI KLM E&M.

AFI KLM E&M et WestJet ont formalisé une lettre d'intention (LOI) pour la signature d'un contrat de maintenance et de support des moteurs GEnx équipant les 10 Boeing 787-9 de la compagnie canadienne. Le monitoring de la flotte GEnx de WestJet par AFI KLM E&M sera réalisé à l'aide de son système d'analyse des données moteurs et de maintenance prédictive Prognos for Engine. C'est le premier contrat de cette importance entre les deux groupes.

Jeff Martin, Directeur de l'Exploitation de WestJet, a déclaré : "la connaissance approfondie d'AFI KLM E&M sur les moteurs GEnx est l'assurance pour WestJet et, en retour, pour nos clients, de bénéficier de services fiables et de haute qualité fournis par notre nouveau partenaire".

Ton Dortmans, Directeur général de KLM E&M, a déclaré : "c'est avec une grande fierté et un grand plaisir que nous engageons cette coopération avec WestJet. Depuis plus de 20 ans, WestJet se renouvelle sans cesse pour toujours mieux servir ses clients, aujourd'hui encore, en intégrant le 787 à sa flotte. Nous aurons à coeur de leur offrir le meilleur service pour les accompagner dans le début de leurs opérations 787 à travers ce support GEnx".





