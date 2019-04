Aigle Azur atterrit à Kiev

Article publié le 19 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie française a inauguré sa nouvelle liaison directe entre Paris Orly et l'Ukraine.

Aigle Azur a inauguré sa nouvelle ligne directe entre Paris Orly et la capitale de l'Ukraine, Kiev. L'Airbus A320 enregistré sous le numéro de vol ZI525 a décollé le 18 avril à 22H00 pour atterrir à Kiev, aujourd'hui à 02H20 (heure locale). A l'intérieur de l'appareil étaient présent 128 passagers soit 73% de remplissage.

Aigle Azur opère désormais 3 vols hebdomadaires entre Paris-Orly et Kiev-Boryspil, les mardis, jeudis et samedis aux horaires suivants :

ZI525, décollage de Paris-Orly à 22H00, arrivée à Kiev à 02H10 J+1, le mardi, jeudi et samedi

ZI526, décollage de Kiev à 04H30, arrivée à Paris-Orly à 07H30, le mercredi, vendredi et dimanche

Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur a déclaré : "Nous sommes très heureux de poser nos Airbus A320 en Ukraine et ainsi d’ajouter Kiev à notre réseau européen. Nous continuons à écrire l’histoire de la compagnie en consolidant nos lignes historiques et en activant de nouveaux leviers de croissance en Europe. L’inauguration de ce tout nouveau service s’inscrit parfaitement dans notre objectif de consolidation du réseau moyen-courrier et nous sommes particulièrement fiers d’être la première compagnie française à proposer une liaison directe entre l’aéroport d’Orly et Kiev. Ainsi, nous permettons à nos passagers de découvrir la capitale d’un pays désireux d’échanger toujours plus avec l’Europe."





