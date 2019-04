Aigle Azur relance son magazine de bord

Article publié le 24 avril 2019 par David Dagouret

Après quelque années d'absence, le magazine de bord de la compagnie française est relancé.

Aigle Azur annoncé que le magazine de bord était relancé après quelques années d'absence. La compagnie française a annoncé qu'elle s'était associée l’éditeur C2H pour la production de 4 numéros par an.



Ce magzine est disponible depuis le 18 avril 2019 sur tous les vols d’Aigle Azur.

A l’occasion du premier numéro, Aigle Azur fait découvrir le Liban et sa ville de Beyrouth à travers un dossier complet de 30 pages, illustré par des photos et enrichi de suggestions, recettes et bons plans. Les passagers pourront aussi découvrir autrement la ville de Berlin au gré des pages "Escapades". Un city-guide proposant une sélection d’adresses insolites, de portraits de figures locales et d’incontournables de la ville.



Le magazine fait également la part belle aux destinations desservies par Aigle Azur mais aussi à la richesse qu’abrite chaque ville et chaque culture. Organisé en différentes rubriques, le magazine aborde des sujets hétéroclites à travers des pages : "Portraits", "Grand Angle" (avec notamment l’intervention de l’ancien Ministre de la culture et Président de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang) ou encore ses pages "Recettes" mettant par exemple à l’honneur le savoir-faire du chef Noël Baudrand du Relais 50 à Marseille.



Les magazines sont mis à disposition des passagers gratuitement sur l’ensemble de la flotte de la compagnie, aux comptoirs de vente ou encore au sein des salons Classe Affaires.



Frantz Yvelin, Président d’Aigle Azur a déclaré : "Nous sommes ravis de proposer ce nouveau magazine de bord à nos passagers loisirs et affaires. Au travers de rubriques variées, chacun y trouvera son intérêt : références culturelles, bonnes adresses, mode, voyage, gastronomie… Nous offrons à nos passagers un parcours de l’Europe et du monde le temps d’un vol et la possibilité de découvrir la beauté du monde toujours en mouvement."





