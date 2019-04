Air Caraïbes propose deux nouveaux menus

Article publié le 18 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie antillaise propose des menus typiques de la région basque et de la région bretonne à bord de ses vols transatlantiques et au départ de Paris.

Air Caraïbes, la compagnie aérienne antillaise, a annoncé qu'ele proposait désormais deux nouveaux menus typiques des régions basque et bretonne, à la carte, à ses passagers voyageant sur les vols transatlantiques au départ de Paris.



Air Caraïbes a également annoncé que d’autres menus de nouvelles régions de France seront prochainement proposés dans la liste des menus de la compagnie.



Le menu basque est composé d'une entrée façon tapas avec le jambon pata negra du pain à la tomate, un plat composé de merlu à l’espagnole et son ail confit et un gâteau basque à la crème.



le menu breton est composé d'un carpaccio de Saint-Jacques marinées, le filet mignon de porc au beurre salé, cuisiné au cidre, un chèvre frais sur toast de galette bretonne et une tarte tatin.

Ces nouveaux menus sont proposés à bord des vols transatlantiques de la compagnie au départ de Paris Orly 4, au prix de 24 € TTC par personne et par trajet en classes Soleil (Economique) et Caraïbes (Premium Economy). Ils sont offerts aux passagers de la classe Madras (Affaires) ainsi qu’aux clients Gold et Diamant.

