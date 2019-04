Air France inaugure sa ligne entre Paris et Dallas-Fort Worth

Article publié le 2 avril 2019 par David Dagouret

Le 31 mars dernier, la compagnie française a lancé cette liaison en Airbus A330.

Air France a inauguré, le 31 mars dernier, sa ligne vers Dallas-Fort Worth (Etats-Unis) effectuée en Airbus A330 équipé des nouvelles cabines. Ces cabines sont équipés en trois classes dont 36 sièges en Business, 21 en Premium Economy et 167 sièges en Economy.

Durant toute la saison été, jusqu’à 5 vols par semaine relieront Paris-Charles de Gaulles à Dallas-Fort Worth, 13ème destination américaine d’Air France.

Les horaires des vols seront effectués comme suit :

AF0150 : départ de Paris-Charles de Gaulle à 10h10 (heure locale), arrivée à Dallas-Fort Worth à 13h50 (heure locale)

AF0159 : départ de Dallas-Fort Worth à 15h45 (heure locale), arrivée à Paris-Charles de Gaulle à 8h15 (heure locale).

Du 31 mars au 30 juin et du 4 septembre au 25 octobre 2019, les vols seront effectués les mercredis, vendredis et dimanches.

Du 1er juillet au 1er septembre, les vols seront quant à eux effectués les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches.

Anne Rigail, Directrice générale d’Air France a déclaré : "Je suis ravie d’inaugurer cette nouvelle liaison directe vers Dallas-Fort Worth, la 13ème destination d’Air France aux Etats-Unis. Le marché américain est un marché très important pour le groupe Air France-KLM, qui, aux côtés de ses partenaires de la joint-venture transatlantique, opère plus de 270 vols quotidiens entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Vers Dallas nous proposons à nos clients une nouvelle expérience de voyage à bord de nos Airbus A330 entièrement rénovés et équipés du Wi-Fi, et ce pendant tout l’été. "

Sean Donohue Président-directeur général de l’aéroport de Dallas-Fort Worth a déclaré : "L’aéroport de Dallas-Fort Worth se développe plus rapidement que jamais, et nous sommes très heureux d’accueillir Air France, qui permettra d’offrir encore plus de choix de vols à nos clients pour rejoindre les destinations européennes. "





