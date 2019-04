Air Mauritius réceptionne son premier Airbus A330neo

Article publié le 18 avril 2019 par David Dagouret

Le 18 avril, la compagnie mauricienne a pris livraison de son premier Airbus A330-900 lors d'une cérémonie qui s'est déroulé à Toulouse.

Air Mauritius a réceptionné son premier A330-900, exploité dans le cadre d'un contrat de leasing auprès d'ALC, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à Toulouse. La compagnie nationale de la République de Maurice est le premier opérateur de l'A330neo basé dans l'hémisphère sud et la première compagnie au monde à exploiter à la fois l'A330neo et l'A350 XWB.



Cet avion, baptisé Aapravasi Ghat en référence à l'histoire de Maurice, sera équipé d'une cabine présentant une configuration biclasse dotée de 28 sièges en classe affaires et 260 sièges en classe économique et bénéficiera de la rentabilité opérationnelle inégalée de l'A330neo et de la cabine primée Airspace. La compagnie déploiera cet appareil sur des lignes reliant Maurice à l'Europe (principalement Londres et Genève), ainsi que sur des liaisons vers l'Inde et l'Asie du Sud-Est et des destinations régionales, notamment Johannesburg, Antananarivo et l'île de la Réunion.



Somas Appavou, CEO d'Air Mauritius a déclaré : "je suis ravi d'accueillir notre premier Airbus A330neo, qui représente un nouveau jalon dans le programme de modernisation de notre flotte. Les deux A330neo qui rejoignent notre flotte nous offriront davantage de flexibilité et d’efficacité opérationnelle tout en soutenant notre stratégie de réseau. L'A330neo affiche des niveaux de confort similaires à ceux de l'A350 XWB, pour lequel nous avons reçu des avis très favorables de la part de nos clients. Je suis convaincu que, grâce à cet A330neo qui vient compléter notre flotte, Air Mauritius renforcera plus encore son orientation et son attachement vis-à-vis du client, qui constituent le centre même de notre business model".



Christian Scherer, Chief Commercial Officer d’Airbus a déclaré : "Sur la route du sucre et des épices ! Comme le site historique dont il porte le nom, inspiré par le développement de l’industrie sucrière au cours de l’histoire mauricienne, le premier A330neo d’Air Mauritius propulsera la compagnie vers un tout autre niveau d’efficience et de flexibilité grâce à l’exploitation conjointe de l’A330neo et l’A350 XWB, nos gros-porteurs de nouvelle génération. Les passagers apprécieront les niveaux de confort incomparables offerts par notre cabine primée ‘Airspace by Airbus’ sur ces deux avions. Nous félicitons notre partenaire de confiance qui devient ainsi la première compagnie au monde à exploiter conjointement l’A330neo et l’A350 XWB – une combinaison d’excellence !"



Air Mauritius exploite actuellement 9 avions Airbus (deux A350-900, trois A340-300, deux A330-200 et deux A319) sur ses services régionaux et long-courriers.

Liens commerciaux

Sur le même sujet