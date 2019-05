Air Tahiti Nui signe des contrats avec AFI KLM E&M

Article publié le 30 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie française a choisi AFI KLM E&M pour le support de ses Boeing 787.

AFI KLM E&M et Air Tahiti Nui ont signés de deux contrats organisant les supports équipements et moteurs de la flotte des 4 Boeing 787-9 de la compagnie française, ainsi que des services de maintenance en ligne. Les solutions délivrées par le groupe MRO incluent les réparations et un accès pool pour le support Equipements, la réalisation des shop visits, des prestations de support engineering et logistique pour les 9 GEnx-1B équipant les 787-9 d'Air Tahiti Nui, et un support de maintenance en ligne aux escales de Los Angeles, Paris et Narita.

AFI KLM E&M assurait déjà le support de la flotte A340-300 d'Air Tahiti Nui depuis de nombreuses années.

Mathieu Béchonnet, Directeur Général Délégué d'Air Tahiti Nui a déclaré : "nous connaissons la qualité des services délivrés par AFI KLM E&M pour y avoir eu recours depuis de nombreuses années pour notre flotte A340. Nous sommes certains que le Groupe MRO restera à la hauteur dans le cadre de cette nouvelle coopération et nous offrira un support optimal pour accompagner les premières opérations de notre flotte 787-9."

Anne Brachet, Directrice générale adjointe AIR FRANCE KLM Engineering & Maintenance, a quant à lui déclaré : "nous sommes fiers qu'Air Tahiti Nui nous renouvelle leur confiance et valorise à travers cette nouvelle coopération la qualité de notre partenariat. Nous aurons à coeur de nous montrer à la hauteur de cette confiance en continuant de leur procurer un support de haut niveau, adapté à leurs besoins opérationnels ".





Liens commerciaux

Sur le même sujet