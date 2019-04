Airbus Flight Academy Europe acquiert un simulateur de la société Alsim

Article publié le 8 avril 2019 par David Dagouret

Alsim a fourni un simulateur FNPT II AL-42 à Airbus Flight Academy Europe, basé à Angoulème.

Alsim a annoncé avoir livré à la société Airbus Flight Academy Europe, un simulateur FNPT II AL42, réplique de l'avion Diamond DA42. Ce simulateur à été livré, il y a quelques semaines à Airbus Flight Academy Europe, basé à Angoulème.



M. Jean Longobardi, Chief Executive Officer d’Airbus Flight Academy Europe, a déclaré : "Nous recherchions un entraîneur de vol simulant fidèlement l’avion Diamond DA42 VI et ayant démontré un haut niveau de fiabilité. Alsim a su répondre à cette exigence avec son AL42. Nous avons en outre tout particulièrement apprécié la réactivité et l’engagement d’Alsim avec notamment la capacité de livrer le produit rapidement."



M. Nicolas de Lassus, Responsable Commercial chez Alsim, a déclaré : "Nous sommes heureux d'avoir été sélectionnés par Airbus Flight Academy Europe pour équiper son école de formation de pilotes ab initio. Avec l'AL42, l’école disposera d'un excellent outil de formation ayant fait ses preuves, fruit des 25 ans d'expérience d'Alsim. Disposer d'un simulateur de vol fiable et performant est indispensable pour assurer une formation rentable et de qualité. Nous sommes convaincus que cette acquisition sera le début d'un beau partenariat entre nos deux entreprises."





