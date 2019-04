All Nippon Airways choisit Michelin pour équiper ses Airbus A380

Article publié le 16 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie japonaise a choisi le fabricant de pneumatiques français pour fournir les pneus de ses Airbus A380.

All Nippon Airways a choisi Michelin pour équiper ses Airbus A380 en pneus radiaux. Ces avions opérant à Hawaii seront équipé en pneus Michelin Air X, qui bénéficient de la technologie brevetée NZG (Near Zero Growth, croissance quasi nulle).

La technologie NZG a été conçue pour minimiser la croissance des pneus : les pneus d'avion sont utilisés à très haute pression (20 bars), bien supérieure à celle des autres pneus (2.5 bar pour un pneu de voiture), afin de pouvoir porter tout le poids des appareils. Et lors des décollages et des atterrissages, qui se font à hautes vitesses, le diamètre du pneu s’accroît en raison de la force centrifuge. En réduisant la croissance du diamètre des pneus, la technologie NZG leur offre une plus grande durabilité et une résistance aux dommages dus aux corps étrangers.

ANA a reçu le premier des 3 avions Airbus A380 commandés le 22 mars dernier (voir actualité), et ce premier appareil sera lancé sur la route Tokyo Narita-Honolulu, le 24 mai prochain.

