ATR et Manta Air signent un contrat de maintenance global

La nouvelle compagnie des Maldives choisit ATR pour la réparation et la révision de ses appareils.

Manta Air, la nouvelle compagnie aérienne intérieure de la République des Maldives, a signé un contrat de maintenance global (GMA) avec ATR. Ce contrat de cinq ans, qui porte sur l’ensemble de la flotte de la compagnie, couvre la réparation et la révision des composants dont le remplacement peut être effectué en piste, la maintenance des hélices et la mise à disposition sur site d’un stock de pièces de rechange en location.



Ce contrat à long terme comprend également une assistance technique sur site, au titre de laquelle un représentant dédié du Service client d’ATR assiste Manta Air dans ses activités quotidiennes. La compagnie bénéficie de recommandations sur mesure pour un lancement optimal de ses opérations, en fonction de ses besoins spécifiques.



Edward Alsford, Directeur d’exploitation de Manta Air a déclaré : "L’objectif de Manta Air est d’accroître le niveau de service de toute la filière de l’aviation domestique en offrant la meilleure expérience de vol à ses passagers et en renforçant la connectivité aux Maldives. Le GMA d’ATR, en tant qu’offre de maintenance sur mesure, répond spécifiquement à nos besoins. L’expertise du constructeur permettra à nos tout nouveaux ATR 72-600 de voler autant que possible. Nos passagers comptent sur un service fiable et le GMA d’ATR est un outil précieux pour nous aider à y parvenir."



Tom Anderson, Directeur des Programmes et du Service Client d’ATR, a déclaré : "Grâce à ce partenariat, Manta Air bénéficie de notre soutien et de notre expertise dès les premières étapes de l’exploitation, ce qui lui permet de tirer le meilleur parti possible de sa dernière génération d’ATR. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, l’approvisionnement initial en pièces, l’anticipation des besoins en pièces de rechange, la fiabilité des pièces, la gestion des réparations, l’optimisation des coûts de maintenance et la gestion des stocks figurent parmi les défis cruciaux auxquels nos opérateurs font face."



Manta Air exploité actuellement trois ATR 72-600, obtenus en leasing par le biais de la société Nordic Aviation Capital. Les cabines des appareils sont configurées en double classes pouvant accueillir un total de 64 passagers.

