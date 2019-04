Avianca choisit les services de Safran Nacelles

Article publié le 13 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie sud américaine a sélectionné Safran Nacelles pour la maintenance des moteurs de ses avions A320neo.

Safran Nacelles a été sélectionné par Avianca Holding S.A pour assurer la maintenance et l'approvisionnement de pièces de rechange sur les nacelles des turboréacteurs LEAP-1A de CFM qui équipent la flotte d’avions de la famille A320neo de la compagnie.

Olivier Savin, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous sommes fiers de renforcer la relation entre Safran Nacelles et Avianca Holding S.A sur les avions de la famille A320 de la compagnie, qui bénéficieront du support NacelleLifeTM. Le groupe Avianca pourra s’appuyer sur notre expertise d’équipementier (OEM**) de nacelles, ainsi que sur nos larges capacités en maintenance, réparation et entretien (MRO) et notre réseau mondial."

Avianca Holdings S.A possède actuellement neuf avions de la famille A320neo – sept A320neo et deux A321neo. 24 A320neo supplémentaires doivent encore être livrés.

