Azul signe un contrat de services avec Safran Nacelles

Article publié le 11 avril 2019 par David Dagouret

Ce contrat porte sur la maintenance des inverseurs de poussée de la flotte d'Airbus A330 de la compagnie brésilienne.

Safran Nacelles a signé avec Azul un contrat couvrant la maintenance et l'approvisionnement de pièces de rechange des inverseurs de poussée des moteurs Rolls-Royce Trent 700 qui équipent la flotte d'Airbus A330 de la compagnie aérienne brésilienne.



Grâce à ce contrat à long terme, Azul aura accès au stock mondial des inverseurs de poussée Trent 700 de Safran Nacelles. La compagnie aérienne brésilienne bénéficiera aussi de solutions de maintenance, réparation et révisions (MRO) garanties par l'OEM* sur ses sites de réparation. Safran Nacelles peut ainsi fournir un support optimal et personnalisé à Azul.



Olivier Savin, Directeur du support et des services clients de Safran Nacelles a déclaré : "Nous nous engageons à offrir à Azul des services qui répondent à leurs besoins et qui sont couverts par notre offre de support NacelleLifeTM. La compagnie aérienne peut compter sur notre expertise d’OEM sur l’inverseur de poussée Trent 700 et sur notre proximité."



Leonardo Zerbone, directeur de la chaîne logistique d’Azul a déclaré : "Nous avons choisi d’établir des partenariats de confiance avec des OEM tels que Safran Nacelles en raison de leur capacité à proposer des solutions de services et de support de très haute qualité".





