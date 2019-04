Bombardier livre le premier CRJ900 à Uganda Airlines

Article publié le 22 avril 2019 par David Dagouret

Le 16 avril 2019, Uganda Airlines a pris livraison de deux Bombardier CRJ900.

Bombardier Avions commerciaux a célébré le 16 avril dernier, la livraison des deux premiers biréacteurs régionaux CRJ900 de quatre avions commandés par Uganda National Airlines Company, en juillet 2018. Uganda Airlines devient ainsi le premier exploitant en Afrique à exploiter un CRJ900 doté de la cabine Atmosphère.

La cérémonie de livraison du biréacteur CRJ900 s’est déroulée aux installations de Bombardier à Mirabel, au Québec, en présence de dirigeants d’Uganda Airlines et de Bombardier Avions commerciaux, ainsi que de plusieurs employés d’usine qui ont construit ces biréacteurs CRJ900.

Ephraim Bagenda, chef de la direction, Uganda National Airlines a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer nos activités avec le chef de file des biréacteurs régionaux dans le monde. Nous sommes impatients d’offrir l’expérience passager la plus moderne de l’aviation régionale aux Ougandais et à l’échelle de l’Afrique."

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "Nous félicitons Uganda Airlines pour la livraison de leurs premiers biréacteurs régionaux CRJ900 dotés de la cabine Atmosphère configurée en deux classes et comprenant 76 sièges, dont 12 sièges de première classe. Les avions de la CRJ Series sont reconnus pour leur efficacité et leurs caractéristiques économiques supérieures et je suis certain qu’ils serviront de tremplin au développement du transport aérien régional en Ouganda".





