Bombardier vend six Q400 à un client mystère

Article publié le 2 avril 2019 par David Dagouret

Le 29 mars dernier, le constructeur canadien a vendu six Q400 à un client anonyme pour un montant de 202 millions de dollars.

Bombardier Avions commerciaux a annoncé qu’un client qui souhaite garder l'anonymat pour l’instant, avait passé une commande pour l'acquisition de six nouveaux avions Q400.

Selon le prix catalogue de l’avion Q400, la valeur de cette commande ferme s’élève à environ 202 millions de dollars.

Fred Cromer, président, Bombardier Avions commerciaux a déclaré : "L’avion Q400 offre le parfait équilibre entre confort des passagers et économie d’exploitation tout en conservant son autonomie et sa vitesse inégalées par rapport aux autres avions biturbopropulsés. Les biturbopropulseurs sont en forte demande partout dans le monde et les avions Q Series répondent parfaitement aux besoins de compagnies aériennes régionales, car ils ont la capacité unique de desservir des environnements variés et difficiles. L’avion Q400 est le seul avion biturbopropulsé à offrir le plus bas coût par place parmi les biturbopropulseurs, une expérience améliorée aux passagers et une fiabilité éprouvée de 99,5 pour cent."





