easyJet développe ses lignes entre la France et Bistrol

Article publié le 16 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie orange lance une liaison Biarritz-Bristol et augmente ses fréquences entre Paris et Bristol.

easyJet a annoncé le développement de ses lignes entre la France et Bristol. La compagnie orange a déclaré la création d'une ligne entre Biarritz et Bristol mais également l'augmentation des fréquences sur la ligne entre Paris Charles de Gaulle et Bristol.

La liaison entre Biarritz et Bristol sera lancé dès le 2 juillet prochain à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi.

easyJet augmente également les fréquences de ses vols entre Paris CDG et Bristol avec un vol quotidien supplémentaire sur toute l'année.

Reginald Otten, Directeur General Adjoint easyJet pour la France a déclaré : "Nous sommes très heureux de lancer une 9ème ligne à Biarritz où nous sommes présents depuis plus de 10 années maintenant. Nous constatons une forte demande depuis Bristol pour les destinations loisirs et affaires en France et répondons aux attentes de nos clients avec l’ouverture de cette nouvelle destination ainsi que le renforcement des vols entre Paris et cette ville économiquement attractive du sud-ouest de l’Angleterre."





