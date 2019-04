easyJet inaugure sa base à Nantes (photos)

Article publié le 5 avril 2019 par David Dagouret

Le 04 avril 2019, la compagnie orange a inauguré sa 7e base en France et sa 29e en Europe.

easyJet et Vinci Airports ont célébré, hier, l'inauguration de la nouvelle base de la compagnie orange à l'aéroport de Nantes Atlantique. Il s'agit de sa 7e base en France et de sa 29e en Europe.

De nombreux invités avaient été conviés pour cet événement et ils ont pu assister à l'arrivée d'un Airbus A320Neo en provenance de Londres Gatwick. A l'intérieur de l'appareil se trouvait, Johan Lundgren, PDG d'easyJet qui a fait spécialement le déplacement pour inaugurer cette nouvelle base. Il a été accueilli au pied de l'avion par, François Bacchetta, Directeur France d'easyJet et par Nicolas Notebaert, Directeur Général de Vinci Concessions et Président de Vinci Airports.

easyJet a éaglement profité de l'occasion pour pésenter un second Airbus A320 avec une livrée spéciale au nom de "NANTES" qui a été accueilli par le traditionnel "Water Salute" des pompiers de l'aéroport.

Trois Airbus A320 de la compagnie orange seront basés à l'aéroport de Nantes Atlantique. Plus de 110 emplois sous contrat français ont été créés dont près de 40 postes de pilotes et plus de 70 postes de personnels de cabine. Parmi eux de nouveaux entrants recrutés à Nantes ainsi que des Nantais d’origine en poste dans d’autres bases easyJet.

Johan Lundgren, CEO d’easyJet a déclaré : "Nous sommes fiers de notre développement en France et de l’ouverture de cette base à Nantes. La France est au cœur du réseau easyJet avec 20 millions de passagers soit un quart de nos clients. Aujourd’hui nous passons un cap avec sept bases sur le sol français. Notre engagement local est fort et nous avons de grandes ambitions pour le marché français. Cette année nous basons trois A320 à Nantes avec l’objectif d’atteindre les 25% de parts de marché soit 1,8 million de passagers transportés. Notre investissement à Nantes profitera directement à l’économie locale avec 110 emplois directs de pilotes et de personnels de cabine sous contrat de droit français et des milliers d’autres emplois indirects. easyJet assurera la promotion de Nantes et de sa région à travers les 27 destinations desservies et je suis sûr que nos clients sauront apprécier la qualité de notre réseau et nos sympathiques équipages. Nantes et sa région ont trouvé en easyJet un partenaire de long terme pour accompagner leur développement."

François Bacchetta, Directeur d’easyJet pour la France, a quant à lui déclaré : "Nous avons bâti une relation de longue date avec les Nantais, et travaillons en étroite collaboration depuis plus de 10 ans avec l’aéroport Nantes-Atlantique pour construire un réseau loisir et affaires pertinent et un programme de vol en lien avec les attentes des clients tout en veillant à améliorer l’expérience client. 2019 sera une année record pour la compagnie à Nantes, avec 2 millions de sièges disponibles, 14 nouvelles lignes annoncées mais aussi le lancement de l’option coupe-file aux contrôles sécurité et à l’embarquement, une véritable valeur ajoutée pour les passagers affaires qui représentent jusqu’à 27% sur nos lignes intérieures reflet du dynamisme économique local. Cette métropole particulièrement attractive et dynamique pourra ainsi pleinement rayonner, à la fois en France et en Europe, et être plus facilement accessible."





