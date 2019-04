easyJet : un 8e avion à Lyon

Article publié le 11 avril 2019 par David Dagouret

La compagnie orange annonce l'arrivée d'un 8e avion sur sa base de Lyon ainsi que le lancement de deux nouvelles lignes.

easyJet a annoncé l'arrivée d'un 8e avion à l'aéroport de Lyon Saint Exupéry. Avec ce nouvel avion, easyJet proposera à la vente 3,5 millions de sièges à Lyon, soit une augmentation de 12 % par rapport à 2018. Ce nouvel appareil sera à l’origine de plus de 36 créations d’emplois locaux.



easyJet a également annoncé le lancement de deux nouvelles lignes depuis l'aéroport de Lyon, Séville et Tenerife. La compagnie low-cost propose maintenant 47 destinations depuis Lyon.



La ligne vers Séville est opérationnelle depuis le 2 avril dernier à raison de trois vols par semaine, le mardi, jeudi et samedi, tout au long de l'année.



La ligne vers Tenerife quant à elle est opérationnelle depuis le 3 avril dernier à raison de deux vols par semaine, le mercredi et samedi et toute l'année.



Reginald Otten, Directeur Général adjoint d’easyJet en France, a déclaré : "Nous sommes très heureux de l’arrivée d’un 8ème avion à Lyon, qui nous permettra de renforcer notre programme de vols avec 2 nouvelles destinations et davantage de fréquences sur les lignes existantes notamment les lignes intérieures. La croissance de notre flotte locale permet également la création de postes contribuant au dynamisme économique de la ville et de sa région. Nous entretenons une relation de longue date avec l’aéroport Lyon-Saint Exupéry et les Lyonnais, à qui nous proposons toujours plus de choix pour leurs vacances ou leurs déplacements professionnels, afin de répondre à une forte demande."



Tanguy Bertolus, Président du directoire d’Aéroports de Lyon, a déclaré : "Depuis l’installation de sa base en 2008 à l’aéroport Lyon-Saint Exupéry, easyJet maintient un fort niveau de croissance et représente en 2018, 25 % du trafic total de l’aéroport. Avec ce 8 ème avion, Lyon reste la plus importante base de la compagnie en région française. Cette nouvelle capacité permet de proposer 47 destinations au départ de Lyon, avec 2 nouvelles liaisons mais aussi des renforcements de fréquences sur les dessertes déjà opérées par la compagnie. Elle reflète par ailleurs le partenariat constructif et fidèle qui lie easyJet à VINCI Airports, avec des bases à Lyon, Lisbonne, Porto, Belfast, Nantes depuis peu, et bientôt Londres Gatwick".





